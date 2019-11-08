ضبط أدوية منتهية الصلاحية وممنوع تداولها في كفر الشيخ

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، حملة تفتيش مكبرة على الصيدليات ومخازن الأدوية والعيادات الطبية غير المُرخصة بمركز ومدينة مطوبس، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك.



قاد الحملة، إيمان النحراوي، نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور هيثم جودة، مفتش العلاج الحر بإدارة مطوبس الصحية، والدكتور ياسر بديوى، مفتش صيدليات بالإدارة الصحية، وقوة من مركز شرطة مطوبس.



وأسفرت الحملة، عن ضبط عدد من أصناف الأدوية مجهولة المصدر، والتركيب، وغير مُصرح بتداولها من قبل وزارة الصحة بكميات مختلفة، بعيادة طبية غير مُرخصة بمطوبس.



وتم تحريز الأدوية المخالفة مجهولة المصدر بمعرفة التفتيش الصيدلي واللجنة المُشكلة، وتم تحرير المحضر رقم 9763 لسنة 2019م إداري مركز مطوبس، إثبات حالة بالأدوية المخالفة غير المصرح بتداولها في السوق المصري.



يأتي ذلك، في إطار جهود مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، لضبط كافة الأدوية المنتهية الصلاحية، والأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، والأدوية مجهولة المصدر، ضبطًا لسوق الأدوية، وحماية لصحة المواطن.