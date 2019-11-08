السودان: نحتاج 5 مليارات دولار لمنع انهيار الاقتصاد

قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، إن بلاده تحتاج إلى ما يصل لخمسة مليارات دولار دعمًا للميزانية لتفادي انهيار اقتصادي، وإنها ستدشن إصلاحات بعد الإطاحة بعمر البشير.



وقال وزير المالية في الحكومة الانتقالية التى تشكلت فى أغسطس: إن البلاد تملك احتياطيات نقد أجنبي تكفي فقط لتمويل الواردات لعدة أسابيع.



ويعاني السودان من أزمة منذ أن خسر معظم ثروته النفطية مع انفصال جنوب السودان في 2011.



وقال البدوي: إن السودان تلقى بعض الدعم لواردات الوقود والقمح، لكن نحو 65% من شعبه البالغ تعدداه 44 مليونًا يعاني من الفقر ويحتاج إلى تمويل تنموي بقيمة تصل إلى ملياري دولار، بجانب ملياري دولار من المأمول الحصول عليها من صناديق تنموية عربية.