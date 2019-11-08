أول فتاة ترسم على الشجر: "جمعت بين موهبتي والطبيعة"

كانت تجربتها الأولى لرسم لوحة فنية على الخشب لإحدى صديقاتها، وبمجرد عرضها نالت إعجاب الجميع، هكذا سطرت "دعاء كربونة" فتاة عشرينية نجاحها، فرغم دراستها في كلية التجارة واعتراض والدها على الرسم باعتباره "مضيعة للوقت"، استطاعت أن تخلق لها فكرة جديدة استمدتها من حبها للطبيعة، وهي فكرة الرسم على الشجر، فهى تأتي بقطع من جذع الشجر وتستخدم أنواع من الألوان وتبدأ نقش رسوماتها عليها.



وتحكى لـ"الدستور": موهبة الرسم كانت لديها منذ الصغر؛ لذا حاولت تنميتها عبر دورات مختلفة في الرسم، حتى أصبح فنها "احترافيا" طورته يوم بعد يوم حتى أصبحت ترسم على جذع الشجر، يتنوع رسمها ما بين أشخاص وكلمات على صور الشخصيات، لتصبح أول فنانة ترسم على جذع الشجر.



"حبي للطبيعة هو السبب".. هكذا تحدثت عن اختيارها الرسم على جذع الشجر، مؤكدة أن شغفها الدائم تجاه الطبيعة جعلها تُفكر في الرسم على الشجر الصغير والكبير، حتى أن احترافية رسمها قادها لأن تنظم معرضين كبيرين أحدهم في ساقية الصاوي والآخر في الأوبرا، لتتطوّع الفتاة بعد مناشدات لها بتعليم محبي الرسم كيفية الرسم بالألوان والأدوات المختلفة، خاصة الرسم على الشجر.





