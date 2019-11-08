منة فضالي تشعل إنستجرام بإطلالة طبيعية (صور)

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة له أثناء تواجدها في منطقة الزمالك.



وظهرت "فضالي" بإطلالة طبيعية أنيقة، وهي تلتقط صور سيلفي في مرآة، مرتدية تيشرت من اللون الأبيض، واعتمدت على مكياج هادئ أبرز جمال ملامحها، وعلقت عليها قائلة: "جمعة مباركة على الجميع".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي، كان مسلسل "قيد عائلي" الذي شارك في بطولته عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، سيمون، محمد رياض، دينا فؤاد، ميرنا وليد، رامي وحيد، خالد سرحان، نضال الشافعي، هالة فاخر، أحمد التهامي، ميرهان حسين، وريم البارودي، إنتاج شركة فنون مصر، ومن سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.

