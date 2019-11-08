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عالم

السفارة المصرية فى أديس أبابا تستضيف أولى ندوات "إفريقيا تتحدث"

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:13 م
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
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في إطار جهود السفارة المصرية في أديس أبابا لتنويع آليات تنفيذ أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي بما يتماشى مع تطلعات شعوب دول القارة، استضاف السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدي الاتحاد الإفريقي بمقر دار السكن المصري بأديس أبابا، أولى ندوات سلسلة "إفريقيا تتحدث" Africa Talks والتي دشنتها السفارة لتعريف الشركاء الدوليين والمجتمع الدبلوماسى فى إثيوبيا بالجهود التي تبذلها الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي من أجل تحقيق أهداف التنمية الإفريقية 2063.

وتم اختيار موضوع منطقة التجارة الحرة القارية كأولى الندوات باعتبارها إحدى أولويات الرئاسة المصرية التي من شأنها زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة في إفريقيا والإسراع من عمليات التكامل الإقليمي والقاري. وقد شهدت الندوة مشاركة عدد كبير من الحضور وصل إلى قرابة المائة فرد، كما شارك كمتحدثين في الندوة كل من السيد "ألبرت موتشانجا" مفوض التجارة والصناعة، و"زكريو مايجا" مندوب النيجر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، والسفير "مورتن أسلاند" الممثل الدائم للنرويج لدى الاتحاد الإفريقي نيابة عن مجموعة شركاء الاتحاد الإفريقي، والسيد "ديفيد لوك" رئيس قسم التكامل الإقليمي والتجارة بمركز السياسة التجارية لإفريقيا التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والدكتور "أندروز أسامواه"، كبير الباحثين بمعهد الدراسات الأمنية بأديس أبابا.

وقد أكد مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي علي الأهمية التي توليها القيادة السياسية المصرية لمنطقة التجارة الحرة القارية، باعتبارها أحد أهداف تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار، وأن هذه الندوة تأتي لإبراز الجهود المتواصلة للدول الأعضاء في سبيل التطبيق الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية، مؤكدًا على ما ذكره السيد رئيس الجمهورية خلال رئاسة سيادته القمة الاستثنائية في نيامي في يوليو ٢٠١٩ والتي شهدت تدشين المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية، باعتبارها خطوة أولى لا بد وأن يتبعها العديد من الخطوات، سعيًا لتنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية بشكل عملي، الأمر الذي يتطلب منا جميعًا أن نعمل بوفاء وإخلاص، وأن نسعى معًا لتحقيق طموحات القارة ذات الصلة بأجندة 2063، وبما يسهم في تعزيز عملية التكامل الإقليمي وبلورة وحدات اقتصادية تتمتع بالقدرة على البقاء والاستمرار.

كما ركز المتحدثون على أهمية منطقة التجارة الحرة القارية كونها ستسهم في تطوير الاقتصادات التنافسية بما يعزز من دور القطاع الخدمي في تحريك النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتعزيز التعاون التجاري بين الدول الإفريقية وأهمية إقامة سوق منفتح وآمن للبضائع والخدمات بالدول أعضاء الاتحاد الإفريقي من خلال توفير بنية تحتية ملائمة فضلًا عن تقليل التعريفات الجمركية وإزالتها بمرور الوقت، وإزالة القيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وخلق سوق قاري لجميع السلع والخدمات داخل القارة الأفريقية التي تضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالي لها 3 تريليونات دولار.
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