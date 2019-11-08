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الثقافة

تعرف على "كراسات جميلة صبرى" الصادرة عن مؤسسة المرأة والذاكرة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:13 م
مؤسسة المرأة والذاكرة
مؤسسة المرأة والذاكرة
إيمان عادل
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تهتم مؤسسة المرأة والذاكرة بالأرشيف النسوي، سواء الشفوى أو المكتوب، ومن ضمن الأرشيف المكتوب الذي اقتنه المؤسسة وأسهمت في صدوره على شكل كراسات هو "كراسات جميلة صبري".

كانت جميلة هانم صبري (1887- 1962)، رائدة مصرية في النهضة الوطنية والحركة النسائية. وقد كتبت كراساتها السبع بعد بلوغها سن الستين واقترابها من السبعين، وبعد مناشدات من المحيطين بها. وتعتبر الكراسات، على الرغم من التكرار في سرد بعض الحوادث والوقائع، على درجة كبيرة من الأهمية.

الكراسات تحتوي على وصف شبه تفصيلي لشكل من أشكال الحياة في البيت المصري في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، ويظهر بها واضحًا التأكيد على هاجس النهضة الوطنية والاجتماعية الذي كان يعتمل في الصدور، والتصورات المتناقضة والمختلفة لشكل هذه النهضة وعواملها وكيفية التحضير لها. كما أن بها تصحيحًا وثبتًا لبعض الأمور الخاصة بالحركة النسائية ونشاطها الاجتماعي. وتجمع هنا مؤسسة المرأة والذاكرة السبع كراسات بعد المراجعة الدقيقة وحذف التكرار في كتاب واحد ولأول مرة تحت عنوان كراسات جميلة صبري.

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