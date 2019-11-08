77.5 % نسبة استحواذ المصريين بالبورصة الأسبوع المنقضى

كشفت إدارة البورصة المصرية، عن استحواذ المستثمرين المصريين على 77.5 % من إجمالي تعاملات السوق، لدى تعاملات الأسبوع المنقضي، مقابل 15.9 % للمستثمرين الأجانب، و6.6 % للمتعاملين العرب، على الترتيب، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



قالت البورصة، إن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بلغت قيمته 130.3 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 75.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت 67.3 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 23.8 %، فيما سجل 8.9 %، حيث سجل الأجانب صافي بيع قدره 1.849 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 569.1 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.