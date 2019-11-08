"الصداقة مواقف".. محمد رمضان رفقة المقاتل العالمي أبو زعيتر (صورة)

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له أثناء تواجده في المغرب.



وظهر "رمضان" في الصورة، رفقة اللاعب المغربي أبو بكر زعيتر، الحاصل على بطولة ألمانيا في فنون القتال المختلطة للوزن المتوسط سنة 2015، وحاليا يعد لاعبا في بطولة العالم للقتال الحر.



وعلق "رمضان" على الصورة، قائلًا: "جمعة مباركة.. الصداقة ليست بطول السنين ولكن بصدق المواقف"، ونالت إعجاب الآلاف من متابعي ومحبي محمد رمضان وأبو زعيتر.



يذكر أن كليب أغنية "السلطان" للفنان محمد رمضان حقق 8 ملايين مشاهدة بعد مرور أسبوع على طرح الأغنية بقناته الرسمية بموقع يوتيوب، إضافة إلى أن آخر أعماله الفنية كان مسلسل "زلزال" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغني، هنادي مهنى، محمد الدقاق، سامي عبد الحليم، أحمد صيام، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

