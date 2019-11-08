رئيس جامعة كفر الشيخ يُهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي

هنأ الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، القيادة السياسية، والشعب المصري، والأمة الإسلامية، وأهالي محافظة كفر الشيخ، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



وقال رئيس الجامعة، في بيان له: "أتقدم بأسمى آيات التهنئة وأطيب التمنيات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظ كفر الشيخ، وأبناء المحافظة، ومنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، أعاده الله على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بكل الخير والبركات".



وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، ضرورة الالتزام بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، داعيا المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.