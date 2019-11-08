ضباط ومجندو مديريتى أمن الإسكندرية وسوهاج يتبرعون بالدم

نظمت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بمديريتى أمن الإسكندرية، وسوهاج، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية حملات للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندون.



يأتى ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كل مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، لا سيما المساهمة في رعاية المرضى.