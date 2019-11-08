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مصر

انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر السكتة الدماغية

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:21 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للسكتة الدماغية بحضور نخبة من كبار أطباء المخ والأعصاب في كبري الدول الأوروبية والعربية، ومنهم أطباء من فرنسا وألمانيا وأمريكا والسعودية، حيث وصل عدد المشاركين في المؤتمر لأكثر من 500 طبيب وخبير باعتباره أكبر مؤتمر مخ وأعصاب في مصر والشرق الأوسط.

وقال الدكتور حسام صلاح، أستاذ المخ والأعصاب بطب قصر العيني، إن السكتة الدماغية تحتل المرتبة الأولي لسبب الإعاقة في العالم والثالثة للوفاة حيث إن كل دقيقة تمر في حياة مريض السكتة الدماغية يموت فيها مليون و900 ألف خلية من خلايا المخ، مما يشكل خطرًا كبيرًا على حياة المريض، مما يستدعي ضرورة سرعة تحرك المريض لأقرب مركز لعلاج للسكتة في حالة شعوره بأعراضها، وتتمثل في اعوجاج الفم وعدم الاتزان واضطراب بالرؤية وضعف أحد أطراف الساقين أو الذراعين، ومن الضروري عمل الفحوصات في خلال الساعة المعروفة بالساعة الذهبية وتلقي علاج المذيب عن طريق حقنة مذيبة.

وأضاف أن أهم أسباب السكتة الدماغية أمراض السكر والضغط والسمنة وارتفاع نسبة الدهون في الدم وأمراض القلب، لافتًا إلى أن السيدات فوق سن ٦٠ عامًا هن أكثر عرضة للإصابة بالمرض، أما الرجال في سن من ٢٠: ٦٠ عامًا تزداد لديهم نسبة الإصابة عن السيدات.

أشار إلى أن من أهم أهداف المؤتمر هذا العام رفع جودة وحدات السكتات الدماغية ودعم القسطرة المخية ورفع كفائة الأطباء لإنقاذ حياة المريض.

وقال الدكتور أحمد البسيوني، أستاذ المخ والاعصاب جامعة عين شمس وسكرتير المؤتمر، إن المؤتمر شهد هذا العام شقين مهمين الأول هو تدريب شباب الأطباء عن طريق إقامة ورش عمل لتلقي الخبرات من الخبراء الأجانب المشاركين في المؤتمر لمعرفة الجديد في علاجات السكتة الدماغية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع قرار المجلس الأعلي للجامعات بإنشاء وحدات للسكتات الدماغية داخل الجامعات المصرية، فضلا عن إدراج العلاج بالقسطرة المخية على قوائم الانتظار لارتفاع التكلفة المادية على المريض، وحرصًا علي ان يحصل المريض على الخدمة الكاملة بدون أعباء مالية.

وأوضح الدكتور أحمد عبد العليم، مدير وحدة السكتة الدماغية بقصر العيني وسكرتير عام المؤتمر، أن هذا العام شهد المؤتمر ما يسمي المحاكاة في تدريب الأطباء عن طريق المعايشة الكاملة لاستقبال مريض السكتة الدماغية والتعامل معه وذلك لتحسين كفاءة الأطباء وزيادة الخبرة والمعلومات.

وقال الدكتور هاني عارف، رئيس قسم المخ والأعصاب جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر خرج بعدة توصيات أهمها ضرورة توفر مراكز لعلاج السكتة الدماغية في معظم المستشفيات وتزويد هذه المراكز بأحدث التقنيات وضروري وجود أطباء مؤهلة للتعامل مع مريض السكتة مع ضرورة رفع الوعي لدي الاطباء وتطوير مراكز العلاجات.
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