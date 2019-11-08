ضبط 15 حيوانًا معرضًا للانقراض بمحلين دون ترخيص

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بشن عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كل المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.



أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الماضية فى مجال حماية البيئة والصحة العامة عن ضبط محلين للاتجار فى الحيوانات البرية "دون ترخيص" بمضبوطات بلغت 15 من الحيوانات البرية المعرضة للانقراض "نسناس – سلحفاة – تمساح" بالمخالفة لأحكام قانون المحميات الطبيعية .



وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف الملابسات.



يأتى ذلك في إطار استمرار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة، وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة للحفاظ على الصحة العامة للإنسان.