قيادي بالجهاد: المقاومة لن تصمت على انتهاكات الاحتلال

أعلن القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى أحمد المدلل، أن المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تصمت أمام التغول الإسرائيلي على دماء المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرق قطاع غزة.



وأضاف المدلل فى تصريحات صحفية، أن من مهام المقاومة الأساسية هى الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطينى، لافتًا إلى أنها هي التي تحدد كيفية الرد فى الميدان، وفقًا لوكالة سوا.



وأشار المدلل إلى أن مشاركة الفلسطينيين فى مسيرات العدة وكسر الحصار قرب السياج العازل، يغيظ الاحتلال، ولذلك تعمد التغول فى الدم الفلسطينى، مما يؤكد على طبيعته الإجرامية، على حد قوله.



وحول الدور المصرى تجاه انتهاكات الاحتلال المتصاعدة، لفت المدلل إلى أن الهيئة تطلع القاهرة على تجاوزات الاحتلال، وهي بدورها تحاول أن تضغط عليه كي لا يطلق الرصاص على أبناء الشعب الفلسطينى.