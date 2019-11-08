ضبط 56 ألف طن من الأسمدة الزراعية منتهية الصلاحية

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بشن عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.



أسفرت الحملات خلال 24 ساعة الماضية فى مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعى عن ضبط 3 مصانع بإجمالى مضبوطات بلغت 56،500 طن من الأسمدة الزراعية وإضافات الإعلاف منتهية الصلاحية، مجهولة المصدر، غير مسجلة، بدون ترخيص، بدون بيانات وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف الملابسات.



يأتي ذلك في إطار إستمرارا جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة، وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة للحفاظ على البيئة.