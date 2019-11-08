حماية النيل تزيل 42 حالة تعد بالأسبوع الأول من نوفمبر

واصلت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع حماية وتطوير نهر النيل، إزالة كل التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق مععنيةدلات إنجاز غير مسبوقة في عداد النيل، ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية.



وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إنه تم خلال الأسبوع الأول من نوفمبر إزالة 42 حالة تعدٍ في المحافظات المختلفة، منها 4 بمحافظة المنوفية و14 بمحافظة كفر الشيخ و9 بمحافظة سوهاج و8 إزالات بمحافظة قنا، ليسجل عداد النيل إزالة عدد (49250) حالة تعدٍ على نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015.



وأكد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إنه يتم حصر التعديات على كل الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية، وذلك لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات.