طلاب الجامعة اللبنانية ينظمون مسيرة باتجاه قصر العدل

نظم طلاب وطالبات كليات الفروع الثانية فى الجامعة اللبنانية، مسيرة احتجاجية باتجاه قصر العدل في الجديدة.



كما نفذ طلاب مدارس بعبدات اعتصامًا أمام مبنى أوجيرو، حاملين الأعلام اللبنانية، ومرددين هتافات مطالبة بتغيير المناهج المدرسية ومحاسبة الفاسدين وتأمين حقوقهم في العيش الكريم، لأنهم هم مستقبل البلد، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.



وفى بعلبك، نظم طلاب معهد بدنايل الفنى مسيرة إلى ثانوية بدنايل الرسمية، فى محاولة لضم طلابها إليهم ورددوا هتافات مطلبية، إلا أن طلاب الثانوية لم يتجاوبوا معهم.



يذكر أن طلاب المدارس وبعض الجامعات ولليوم الثالث على التوالي، استمروا فى النزول لساحة تقاطع إيليا في مدينة صيدا، والاعتصام للمطالبة بتأمين حقوقهم كمواطنين.



وبدأ حراك الطلاب صباحًا بوقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان في المدينة، مرددين هتافات مؤيدة للحراك المدني.