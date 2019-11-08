روسيا تنشر مروحيات عسكرية للقيام بدوريات على حدود سوريا وتركيا

نشرت موسكو مروحيات عسكرية لتنفيذ دوريات في منطقة قرب الحدود السورية مع تركيا، وذلك للمساعدة في حماية الشرطة العسكرية الروسية العاملة على الأرض.



وقال الطيار العسكري الروسي ديمتري إيفانوف، إن موسكو ستنشر المروحيات العسكرية على عدة طرق على ارتفاع يتراوح بين 50 و60 مترا.



وأضاف، أن المروحيات العسكرية ستقوم بطلعات جوية يوميا على جميع طرق الدوريات.



يشار إلى أن قوات تركيا وروسيا تجري دوريات مشتركة شمال شرق سوريا لمراقبة تنفيذ اتفاق أبرمته موسكو وأنقرة، بعد أن شنت الأخيرة هجوما عبر حدودها مع مقاتلين من المعارضة السورية قبل شهر، لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية الذين تعتبرهم بأنهم يشكلون تهديدا لأمنها.