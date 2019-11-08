حملات تموينية موسعة على المخابز البلدية بسوهاج

شنت الإدارات التموينية بمراكز مديرية سوهاج، حملات مكبرة صباح اليوم الجمعة، على المخابز أسفرت عن تحرير 87 تقريرا متنوعا.



وشملت التقارير خلال هذه الجولات المفاجئة عدد 27 غلق وتوقف، وعدد 19 غلق، وعدد 16 مواصفات، وعدد 22 عدم إعلان ونظافة، وعدد 2 مخالفة عدم وجود ميزان حساس، وعدد 2 عدم وجود سجل.



