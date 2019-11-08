وزير الداخلية يصرح بزيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون

صرح اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بزيارة استثنائية لجميع نزيلات السجون بمناسبة قرب حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة اعتبارًا من النصف الثاني لشهر نوفمبر الجاري، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزيلات السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.



وقرر الوزير منح جميع السجينات زيارة استثنائية واحدة فقط اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16-11-2019 حتى يوم الخميس الموافق 21-11-2019، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزيلات السجون.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.