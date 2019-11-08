يشبه وزير الشطرنج.. ناقد رياضي يعلق على آداء رمضان صبحي (فيديو)

علق الكابتن شريف الخشاب، على تشبيه اللاعب رمضان صبحي بالوزير في لعبة الشطرنج، قائلًا: "رمضان صبحي قبل ما يسافر ويحترف في الخارج، كان اعتماده على الناحية المهارية، وكان هناك شوية بطئ في أدائه، وهذا كان يتسبب في قطع الكرة منه".



وأضاف "الخشاب"، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن رمضان صبحي عندما سافر احترف الترقيص من السرعة، لافتًا إلى أن الهدف الذي أحرزناه في جنوب أفريقيا نتيجة سرعة رمضان صبحي بالكرة، وبيرقص وهو بيجري، منوهًا بأن ذلك يجعله يستغل القوة البدنية لديه.



وأكد "الخشاب"، أن ذلك صعب جدًا على المدافع، لافتًا إلى أن "صبحي" يمتلك المهارات والقوة، إضافة إلى أن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي أعطى له الحرية في اللعب، وبالتالي وضح "صبحي" بأنه عندما يلعب بحرية أصبح له خطورة أكبر، لذلك تم تشبيهه باللاعب الجوكر، أو اللاعب السوبر في الفرقة.