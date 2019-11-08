7 نصائح لتسوق آمن في "البلاك فرايدي"

أيام قليلة تفصلنا عن "الجمعة السوداء" كما يطلق عليها في أغلب دول العالم، حيث تُخفض الماركات العالمية أسعارها بشكلٍ ملحوظ، ويتسابق هواة التسوق الالكتروني للحصول على هذه التخفيضات، إلا أن كثير منهم يقعون في الفخ، نظرًا لحدوث بعض الأخطاء، لذا تقدم "الدستور" أبرز النصائح للتسوق الالكتروني في الجمعة البيضاء.



"رمز البطاقة"

أدخل رقم بطاقة الائتمان على صفحة آمنة خاصّة (لا بد أن تكون مشفرة) لمنع طرف ثالث من اعتراضها.



"معرفة الصفحات المقرصنة"

الصفحات المقرصنة يمكن معرفتها بسهولة لأنها تستخدم رمز http بدلًا من https، يمكنك أيضًا تفعيل خدمة VPN الخاصة بك إذا لم يسبق لك الاشتراك في خدمة من هذا القبيل.



"اختيار المتجر"

أهمية الخطوة الأولى اختيار المتجر المناسب الذي يعد أهلًا للثقة، تأكّد من أن المراجع العامة وشروط البيع متوفرة؛ العنوان الفعليّ للشركة، مع ضرورة الإشارة بوضوح إلى وسيلة الاتصال "الهاتف، البريد الإلكتروني".



"البطاقة المدفوعة مسبقا"

إذا لم تكن تملك حسابًا أو بطاقة مصرفية، فمن الممكن الحصول على بطاقة الائتمان المدفوعة مسبقًا، هذه البطاقات يمكن أن تستخدم أيضًا للدفع في المتاجر.



"تفعيل 3D secure"

تقدم الوكالات المصرفية حلولًا أمنية مثل 3D secure، بروتوكول آمن للدفع عبر الإنترنت.



"راقب حسابك"

إذا قرّرت اختيار الدفع مع بطاقة رقم حقيقي، يجب عليك التأكد من أنّ الكمّية المصروفة تتوافق والمبلغ المجتزأ من حسابك.



"لا تحفّظ معلوماتك"

بعض المواقع أحيانًا تقدم ميزة "تذكر"، وهي تعني تذكّر معلومات الدفع الخاصّة بك لراحتك خلال مشترياتك المقبلة، ألغِ التحديد لتجنّب ترك أرقام البطاقات في قواعد بيانات التجّار.