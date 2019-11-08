الجمعة 08 نوفمبر 2019 الموافق 11 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

تقارير ومتابعات

7 نصائح لتسوق آمن في "البلاك فرايدي"

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:55 ص
البلاك فرايدي
البلاك فرايدي
سمر عبدالله
طباعة
أيام قليلة تفصلنا عن "الجمعة السوداء" كما يطلق عليها في أغلب دول العالم، حيث تُخفض الماركات العالمية أسعارها بشكلٍ ملحوظ، ويتسابق هواة التسوق الالكتروني للحصول على هذه التخفيضات، إلا أن كثير منهم يقعون في الفخ، نظرًا لحدوث بعض الأخطاء، لذا تقدم "الدستور" أبرز النصائح للتسوق الالكتروني في الجمعة البيضاء.

"رمز البطاقة"
أدخل رقم بطاقة الائتمان على صفحة آمنة خاصّة (لا بد أن تكون مشفرة) لمنع طرف ثالث من اعتراضها.

"معرفة الصفحات المقرصنة"
الصفحات المقرصنة يمكن معرفتها بسهولة لأنها تستخدم رمز http بدلًا من https، يمكنك أيضًا تفعيل خدمة VPN الخاصة بك إذا لم يسبق لك الاشتراك في خدمة من هذا القبيل.

"اختيار المتجر"
أهمية الخطوة الأولى اختيار المتجر المناسب الذي يعد أهلًا للثقة، تأكّد من أن المراجع العامة وشروط البيع متوفرة؛ العنوان الفعليّ للشركة، مع ضرورة الإشارة بوضوح إلى وسيلة الاتصال "الهاتف، البريد الإلكتروني".

"البطاقة المدفوعة مسبقا"
إذا لم تكن تملك حسابًا أو بطاقة مصرفية، فمن الممكن الحصول على بطاقة الائتمان المدفوعة مسبقًا، هذه البطاقات يمكن أن تستخدم أيضًا للدفع في المتاجر.

"تفعيل 3D secure"
تقدم الوكالات المصرفية حلولًا أمنية مثل 3D secure، بروتوكول آمن للدفع عبر الإنترنت.

"راقب حسابك"
إذا قرّرت اختيار الدفع مع بطاقة رقم حقيقي، يجب عليك التأكد من أنّ الكمّية المصروفة تتوافق والمبلغ المجتزأ من حسابك.

"لا تحفّظ معلوماتك"
بعض المواقع أحيانًا تقدم ميزة "تذكر"، وهي تعني تذكّر معلومات الدفع الخاصّة بك لراحتك خلال مشترياتك المقبلة، ألغِ التحديد لتجنّب ترك أرقام البطاقات في قواعد بيانات التجّار.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

إغلاق شارع الهرم في الاتجاهين 3 أيام

منذ حوالي 11 ساعة

لهذا السبب غاب محمد رمضان عن جنازة هيثم أحمد زكى

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة 37 طالبًا في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق سفاجا

منذ يوم

حقيقة تشريح جثمان هيثم أحمد زكى

الصور

image description

علي الحجار وريهام عبد الحكيم يتألقون في لليله السابعه بمهرجان الموسيقي

image description

تدريب المنتخب الاوليمبي

image description

صور جنازة هيثم أحمد زكى

image description

نجوم الفن يودعون هيثم أحمد زكى (صور)

image description

صور حفل أنغام فى دار الأوبرا

الأكثر قراءة

إصابة 37 طالبًا في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق سفاجا

النيابة تكشف عن مفاجأة فى وفاة هيثم أحمد زكى

آخر مكالمة لهيثم أحمد زكي قبل رحيله.. فيديو

أقوال خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى حول وفاته

أيام زمان

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات من الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

أشهر 3 أغنيات كتبها الشعراء في السجون.. «صواريخ نجم وفؤاد حداد»

المُبتلى.. كيف واجه هيثم أحمد زكي عُقدتي الوحدة و"ابن الفنان"؟

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

نجم الساعة

لهذا السبب غاب محمد رمضان عن جنازة هيثم أحمد زكى

الصحة

"الأسبرين" يحمي الشعر من التساقط ويعالج حب الشباب

تخلص من الصداع بدون مسكنات بهذه الطريقة

علاج منزلي يخلصك من أعراض الجيوب الأنفية خلال 3 دقائق

5 خطوات لأفضل نظام غذائي للتخلص من الحموضة

الرئيس نيوز

وزير الخارجية يعود إلى القاهرة قادمًا من واشنطن

الوزراء: لا صحة لإلغاء صرف سلعتي «الأرز والزيت» من البطاقات التموينية

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة كأس إفريقيا تحت 23 سنة

نشاط الرئيس فى أسبوع.. يفتتح مشروعات جديدة ويستقبل العاهل البحرينى

منوعات

4 فواكه تسبب الإسهال لا تكثري منها

علماء يكتشفون طريقة تمنع تكرار النوبات القلبية

بالفيديو.. معلومات جديدة عن طائرة النقل الروسية فائقة الثقل

الصدفة تقود صديقين إلى "كنز" بـ 100 ألف إسترليني

كشكول

"التعليم العالي" يستقبل مديرة مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

ننشر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الطلابية بـ"عين شمس"

"الخشت": العصر الحالي يتميز بانفتاح العلوم وتضافرها

نصف مليون جنيه لدعم الأنشطة الطلابية بجامعة بنها

إسلام سياسي

إعادة قاصر إيطالي من أطفال "داعش" إلى روما

ضبط خلية إرهابية ممولة لـ"داعش" في داغستان

الإرهابية تجدد هجومها على السعودية من خلال وجدي غنيم

هل يستطيع الإخوان العودة للمشهد المصري من جديد ؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الزمالك.. متغيرات المكان وتحولات التاريخ «2-2»
مدحت بشاى
«ساطع» وسيرته التى ستبقى ساطعة
جمال طه
الحراك العراقى وهزيمة قاسم سليمانى
ماجد حبته
سد النهضة.. جولة الحسم
المزيد

الثقافة

"تنمية مهارات مسئولى المتابعة وتقييم الأداء" يختتم فعالياته

"المنيرة للفن" تبدأ أولى جولاتها في باريس.. اليوم

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية.. اليوم

عدد خاص من مجلة "الفيلم" عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

صفحتنا ع الفيس بوك