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حوادث

ضبط مجرم شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار بـ"السحر والجمال"

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:52 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بالإسماعيلية عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية بمنطقة السحر والجمال.

أكدت المعلومات والتحريات تواجد أحد العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"مُقيم بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بمنطقة وادى أم قمر الكائنة بطريق "القاهرة - السويس" بدائرة مركز شرطة فايد بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية، واتخاذه من تلك المنطقة مكانًا لترويج المواد المخدرة، مستغلًا طبيعتها كمنطقة صحراوية وتردد المتعاطين عليها للشراء.

أكدت التحريات أن العنصر الإجرامي المذكور مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين إحداهما قضية "مخدرات وسلاح ناري" وترجع وقائعها لسابقة استهداف العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من مُتجري المواد المخدرة بذات المنطقة والتي تم خلالها تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات ومقتل أحد العناصر الإجرامية وضبط خلالها بندقية آلية- طبنجة- 241 طلقة مختلفة الأعيرة- 5 خزينة- 1 كيلو جرام لمخدر الهيروين - ميزان حساس - 4 هواتف محمولة دراجة نارية "بدون لوحات وهروب بعض العناصر ومن بينهم العنصر المذكور.

وقضية "مخدرات" وترجع وقائعها لسابقة استهداف العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من مُتجرى المواد المخدرة بمنطقة السحر والجمال والتى تم خلالها تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات ومقتل أحد العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، وضبط خلالها بندقية آلية- طبنجة، 160 طلقة لذات العيار- 9 خزينة - 250 جرام لمخدر الهيروين - دراجة نارية "بدون لوحات"، وهروب بعض العناصر ومن بينهم العنصر المذكور.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، وحال وصول القوات بادر العنصر المذكور بإطلاق الأعيرة النارية، على الفور بادلته القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف مما دفع العنصر المذكور للهرب مستقلًا دراجة نارية "بدون لوحات"، وبتمشيط منطقة التعامل عُثر على هاتف محمول خاص به.

وبملاحقة العنصر المذكور وتتبع خط سير هروبه، تم التوصل إلى قيامه بالتوجه لمستشفى الإسماعيلية الجامعي بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، منتحلًا اسم أحد الأشخاص" مُصابًا بجرح تهتكى أسفل البطن- إثر تعرضه لطلقات نارية"، مُدعيًا حدوث إصابته أثناء حادث سير بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية حال استقلاله دراجته النارية وتم التحفظ عليه تحت الحراسة اللازمة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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