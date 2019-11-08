ضبط 3 متهمين بشراء تمثال فرعوني يشتبه في أثريته

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، من ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بشراء تمثال فرعونى يشتبه فى أثريته.



وكانت قد اشتبهت قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، فى إحدى السيارات حال توقفها بجانب الطريق يستقلها 3 أشخاص ويقف بجوارهم آخر، وحال إقتراب القوة الأمنية منهم لفحصهم، قام أحدهم بإشهار سلاح نارى وإطلاق أعيرة نارية تجاهها فى محاولة منهم للهرب، إلا أن القوات طاردتهم ونجحت فى ضبطهم والسيطرة عليهم بينما فر أحدهم هاربًا، وتبين أن بحوزتهم طبنجة و17 طلقة نارية - تمثال على شكل فرعونى "يشتبه فى أثريته"- مبالغ مالية.



وبمواجهتهم أقروا بحضورهم لمقابلة المتهم الهارب "جارى تحديده وضبطه" لإستلام التمثال المضبوط بحوزتهم من الأخير لفحصه تمهيدًا لشرائه.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.