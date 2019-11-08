زينة ناعية هيثم أحمد زكي:"ماحدش هينساك"

نعت الفنانة زينة، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وعبرت زينة عن حزنها قائلة: " وفي حد يفارق ويسيبنا إنما بيعيش جوة قلوبنا وتغيب الشمس إنما اسمه عمره بابيغيب، في فرق ما بين جسم بيمشي وروح ما بتمشيش ".



وتابعت:" واللي انت اكيد سايبه ما بينا ضد النسيان... والله ماحد هاينساك اللي إذاك مش هاينساك واللي ظلمك مش هاينساك،واللي بيحبك مش هاينساك كانوا نسيوا ابوك لو بيعرفوا ينسوا".



واختتمت:"حب الناس ودعواتهم ودموعنا عليك نجومية كبيرة اوووووي ولا مخلوق يحلم بيها يا ابني....لو تعرف ان الدنيا كلها زعلانة عليك يا هيثم وبتدعيلك من قلبها ولغاية دلوقتي بيدعوا لابوك الله يرحمكم ويعفوا عنكم انتم وأبويا وأمواتنا وأمواتكم جميعا يارب".



وكانت إنجي سلامة خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، أبلغت الشرطة بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، فانتقلت قوة أمنية إلى الشقة، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.