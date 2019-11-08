انتهاكات العدوان التركي على سوريا ودعم داعش (فيديو)
الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:41 ص
ياسمين عباسطباعة
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد انتهاكات العدوان التركي على سوريا، ودعم الإرهاب على مدار الأسبوع الماضي.
ونرصد لكم انتهاكات تركيا على مدار الأسبوع الماضي:
- وزير الداخلية التركي أعلن أن أنقرة ستعيد أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي المعتقلين لبلادهم في محاولة واضحة من تركيا لإبتزاز أوروبا.
- اتهام تقرير نشرته شبكة بلومبرج الأمريكية تركيا بتوفير ملاذ آمن لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قبل مقتله داخل مدينة أدلب السورية.
- أعلنت المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين وصول عدد النازحين السوريين داخل سوريا جراء العدوان التركي 180 ألف نازح بينهم 80 ألف طفل.
- اتهمت الإدارة الكردية الذاتية أردوغان بالسعي لتغيير هوية الشمال السوري بتهجير أكثر من 300 ألف مدني قسرًا.
- أعلنت الإدارة الكردية الذاتية استخدام تركيا أسلحة محرمة دوليًا في معركتها ضدهم.
- رفض حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان تحقيقًا برلمانيًا تقدم به أحد أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض بشأن وجود عناصر داعش في تركيا.
ونرصد لكم انتهاكات تركيا على مدار الأسبوع الماضي:
- وزير الداخلية التركي أعلن أن أنقرة ستعيد أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي المعتقلين لبلادهم في محاولة واضحة من تركيا لإبتزاز أوروبا.
- اتهام تقرير نشرته شبكة بلومبرج الأمريكية تركيا بتوفير ملاذ آمن لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قبل مقتله داخل مدينة أدلب السورية.
- أعلنت المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين وصول عدد النازحين السوريين داخل سوريا جراء العدوان التركي 180 ألف نازح بينهم 80 ألف طفل.
- اتهمت الإدارة الكردية الذاتية أردوغان بالسعي لتغيير هوية الشمال السوري بتهجير أكثر من 300 ألف مدني قسرًا.
- أعلنت الإدارة الكردية الذاتية استخدام تركيا أسلحة محرمة دوليًا في معركتها ضدهم.
- رفض حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان تحقيقًا برلمانيًا تقدم به أحد أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض بشأن وجود عناصر داعش في تركيا.