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انتهاكات العدوان التركي على سوريا ودعم داعش (فيديو)

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:41 ص
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد انتهاكات العدوان التركي على سوريا، ودعم الإرهاب على مدار الأسبوع الماضي.

ونرصد لكم انتهاكات تركيا على مدار الأسبوع الماضي:

- وزير الداخلية التركي أعلن أن أنقرة ستعيد أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي المعتقلين لبلادهم في محاولة واضحة من تركيا لإبتزاز أوروبا.

- اتهام تقرير نشرته شبكة بلومبرج الأمريكية تركيا بتوفير ملاذ آمن لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قبل مقتله داخل مدينة أدلب السورية.

- أعلنت المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين وصول عدد النازحين السوريين داخل سوريا جراء العدوان التركي 180 ألف نازح بينهم 80 ألف طفل.

- اتهمت الإدارة الكردية الذاتية أردوغان بالسعي لتغيير هوية الشمال السوري بتهجير أكثر من 300 ألف مدني قسرًا.

- أعلنت الإدارة الكردية الذاتية استخدام تركيا أسلحة محرمة دوليًا في معركتها ضدهم.

- رفض حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان تحقيقًا برلمانيًا تقدم به أحد أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض بشأن وجود عناصر داعش في تركيا.
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