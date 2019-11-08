محافظ الغربية: لا تهاون في إزالة التعديات ومخالفات البناء

قال محافظ الغربية إنه لن يسمح بالتهاون في إزالة التعديات ومخالفات البناء فور الشروع في تنفيذها، مؤكدا مصادرة جميع مواد ومعدات البناء المخالف، ما يعمل على ردع المخالفين وعدم التمادي في المخالفة.



وأكد المحافظ في تصريح اليوم الجمعة استمرار شن الحملات المنظمة التي تستهدف إزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وكذلك مخالفات البناء لتحقيق أهدافها والتزام المواطنين الكامل بالقوانين المنظمة للبناء، موجهًا رؤساء المدن والأحياء بالالتزام الكامل بتنفيذ الإزالة في المهد لأي تعديات أو مخالفات جديدة.



وفي سياق متصل، قامت أجهزة المحافظة بتنظيم حملة إزالات أسفرت عن إزالة 32 حالة تعد ومخالفة.