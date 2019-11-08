الجمعة 08 نوفمبر 2019 الموافق 11 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

موسكو تنتقد شروط واشنطن المسبقة حول معاهدة ستارت الجديدة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:35 ص
لافروف
لافروف
أ ش أ
طباعة
انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، تصرف الولايات المتحدة واشتراطها انضمام الصين إلى الحوار مع روسيا بشأن معاهدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت)، واصفا إياه بأنه تصرف استفزازي.

وقال لافروف في مؤتمر موسكو لحظر الانتشار النووي وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية - إن "طرح انضمام الصين دائمًا إلى العملية كشرط مسبق يبدو استفزازًا علنيًا، نظرا إلى أن بكين أعربت مرارًا عن موقفها حيال هذا الأمر".

وتعد معاهدة نيو ستارت الموقعة عام 2010 هي آخر معاهدة كبيرة للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة وهي تحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكن لأكبر قوتين نوويتين في العالم نشرها.

وعلى الرغم من انتهاء صلاحيتها عام 2021، فإن الولايات المتحدة لم تعلن بعد عن خطط لتمديد الاتفاقية. وبدلًا من ذلك، أعربت عن استعدادها لإشراك الصين في الحوار من أجل توقيع اتفاق ثلاثي جديد، الأمر الذي رفضته بكين.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

تجميد العمل بمسلسل "بابا العرب" إلى أجل غير مسمى

منذ حوالي 16 ساعة

إغلاق شارع الهرم في الاتجاهين 3 أيام

منذ يوم

أقوال خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى حول وفاته

منذ حوالي 18 ساعة

رسميًا.. استبعاد نجمي المنتخب الأوليمبي من قائمة الأمم الإفريقية

الصور

image description

علي الحجار وريهام عبد الحكيم يتألقون في لليله السابعه بمهرجان الموسيقي

image description

تدريب المنتخب الاوليمبي

image description

صور جنازة هيثم أحمد زكى

image description

نجوم الفن يودعون هيثم أحمد زكى (صور)

image description

صور حفل أنغام فى دار الأوبرا

الأكثر قراءة

إصابة 37 طالبًا في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق سفاجا

النيابة تكشف عن مفاجأة فى وفاة هيثم أحمد زكى

آخر مكالمة لهيثم أحمد زكي قبل رحيله.. فيديو

أقوال خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى حول وفاته

أيام زمان

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات من الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

أشهر 3 أغنيات كتبها الشعراء في السجون.. «صواريخ نجم وفؤاد حداد»

المُبتلى.. كيف واجه هيثم أحمد زكي عُقدتي الوحدة و"ابن الفنان"؟

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

نجم الساعة

لهذا السبب غاب محمد رمضان عن جنازة هيثم أحمد زكى

الصحة

"الأسبرين" يحمي الشعر من التساقط ويعالج حب الشباب

تخلص من الصداع بدون مسكنات بهذه الطريقة

علاج منزلي يخلصك من أعراض الجيوب الأنفية خلال 3 دقائق

5 خطوات لأفضل نظام غذائي للتخلص من الحموضة

الرئيس نيوز

وزير الخارجية يعود إلى القاهرة قادمًا من واشنطن

الوزراء: لا صحة لإلغاء صرف سلعتي «الأرز والزيت» من البطاقات التموينية

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة كأس إفريقيا تحت 23 سنة

نشاط الرئيس فى أسبوع.. يفتتح مشروعات جديدة ويستقبل العاهل البحرينى

منوعات

4 فواكه تسبب الإسهال لا تكثري منها

علماء يكتشفون طريقة تمنع تكرار النوبات القلبية

بالفيديو.. معلومات جديدة عن طائرة النقل الروسية فائقة الثقل

الصدفة تقود صديقين إلى "كنز" بـ 100 ألف إسترليني

كشكول

"التعليم العالي" يستقبل مديرة مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

ننشر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الطلابية بـ"عين شمس"

"الخشت": العصر الحالي يتميز بانفتاح العلوم وتضافرها

نصف مليون جنيه لدعم الأنشطة الطلابية بجامعة بنها

إسلام سياسي

إعادة قاصر إيطالي من أطفال "داعش" إلى روما

ضبط خلية إرهابية ممولة لـ"داعش" في داغستان

الإرهابية تجدد هجومها على السعودية من خلال وجدي غنيم

هل يستطيع الإخوان العودة للمشهد المصري من جديد ؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الزمالك.. متغيرات المكان وتحولات التاريخ «2-2»
مدحت بشاى
«ساطع» وسيرته التى ستبقى ساطعة
جمال طه
الحراك العراقى وهزيمة قاسم سليمانى
ماجد حبته
سد النهضة.. جولة الحسم
المزيد

الثقافة

"تنمية مهارات مسئولى المتابعة وتقييم الأداء" يختتم فعالياته

"المنيرة للفن" تبدأ أولى جولاتها في باريس.. اليوم

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية.. اليوم

عدد خاص من مجلة "الفيلم" عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

صفحتنا ع الفيس بوك