موسكو تنتقد شروط واشنطن المسبقة حول معاهدة ستارت الجديدة

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، تصرف الولايات المتحدة واشتراطها انضمام الصين إلى الحوار مع روسيا بشأن معاهدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت)، واصفا إياه بأنه تصرف استفزازي.



وقال لافروف في مؤتمر موسكو لحظر الانتشار النووي وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية - إن "طرح انضمام الصين دائمًا إلى العملية كشرط مسبق يبدو استفزازًا علنيًا، نظرا إلى أن بكين أعربت مرارًا عن موقفها حيال هذا الأمر".



وتعد معاهدة نيو ستارت الموقعة عام 2010 هي آخر معاهدة كبيرة للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة وهي تحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكن لأكبر قوتين نوويتين في العالم نشرها.



وعلى الرغم من انتهاء صلاحيتها عام 2021، فإن الولايات المتحدة لم تعلن بعد عن خطط لتمديد الاتفاقية. وبدلًا من ذلك، أعربت عن استعدادها لإشراك الصين في الحوار من أجل توقيع اتفاق ثلاثي جديد، الأمر الذي رفضته بكين.