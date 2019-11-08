4 فواكه تسبب الإسهال لا تكثري منها

نستمتع بأكل الفواكه، لأنها من أهم أنواع الأطعمة الغذائية لاحتوائها على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وتعمل على حماية الجسم من الإصابة بالكثير من الأمراض المزمنة كمرض السكري والسرطان والجلطات وأمراض القلب.



ولكن على الرغم من هذه الفوائد الكثيرة للفواكه، هل تعلم أن هناك بعض أنواع الفواكه تسبب الإصابة بالإسهال في حال الإفراط في تناولها لما تحتويه على نسب عالية من "الفركتوز".



يعد "البطيخ" منشطًا طبيعيًّا للجسم خاصةً في الأوقات شديدة الحرارة، لأنه يرطب الجسم لاحتوائه على نسبة كبيرة جدًّا من الماء، وهو ما قد يسبب الإسهال لدى البعض. ويعد البطيخ بيئة خصبة لنمو البكتيريا والكائنات الدقيقة.



رغم أن "الكمثرى والتفاح من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب الإسهال وتراكم الغازات في البطن. لذا ننصحك بتجنب الفواكه الغنية بالألياف فترة حتى الشفاء من الإسهال.



ولتجنب تناول الأطعمة الغنية بالألياف، التي قد تسبب الغازات وتفاقم الألم المصاحب للإسهال.



واستخدم شرب الماء ساخن في حال تسبب الإسهال في الإصابة بالتشنج في البطن بوضعها على البطن، فهي أسرع طريقة للتخلص من التشنج والألم بسبب حرارة الماء.