آستون مارتن تعرض أولى دراجاتها النارية (فيديو)

اعلنت شركة آستون مارتن المتخصصة في صناعة السيارات الخارقة، عن إطلاقها أولى دراجاتها النارية المخصصة للسباقات.



ومن أكثر ما يلفت الانتباه في دراجة AMB 001 الجديدة هو التصميم الانسيابي الفريد للهيكل، والطريقة التي أخفت فيها آستون مارتن المصابيح الأمامية أسفل مقدمته.



وتشد الأنظار العناصر المميزة التي صنع منها جسم هذه الدراجة، والتي تتداخل فيها التيتانيوم والألومينيوم وألياف الكربون، لجعل الهيكل متينا قدر الإمكان وخفيف الوزن في نفس الوقت.



وحصلت هذه الدراجة على أنظمة تعليق خاصة تتضمن ممتصات للصدمات مثبتة على العجلتين الأمامية والخلفية وأسفل المقود، إضافة إلى فرامل رياضية بأقراص معدنية فيها ثقوب تمنع ارتفاع درجة حرارتها عند الفرملة أثناء السرعات العالية.