القوى العاملة تسترد إيصال أمانة وقعه مصري بإيطاليا لصاحب العمل

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، "للمرة الثانية" في استرداد إيصال أمانة لعامل مصري وقعه على بياض مجبرًا لصالح صاحب العمل عند بداية علاقة العمل لحاجته للعمل واستغلالًا من صاحب العمل له لهذا الإيصال في حالة نشوب خلاف بينهما في أثناء علاقة العمل.



وكانت وزارة القوى العاملة، قد أصدرت توجيهات لمكتب التمثيل العمالية بإيطاليا بضرورة عقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل والتواصل معهم وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل، وتقدم للمستشار العمالي بميلانو عزت عمران، للمرة الثانية المواطن "سعيد.أ.م" من محافظة الشرقية يطلب مساعدته في الحصول على إيصال أمانه كان قد وقعه على بياض مجبرا لصالح صاحب العمل عند بداية علاقة العمل لحاجته للعمل.



وتلقت الوزارة تقريرا عبر المستشار العمالي بميلانو، أشار فيه إلى أنه تم استدعاء صاحب العمل والتفاوض معه الذي أقر بأنه مزق الايصال وتم توقيعه على إقرار بأن الايصال لاغي، وتم تسوية الخلاف المادي أمام المستشار العمالي عزت عمران والتوقيع أمامه بذلك.



وقال المستشار العمالي، إن المكتب تمكن من قبل بتسوية الخلاف المادي بين العامل وصاحب العمل بصورة ودية وحصل العامل علي مبلغ 1175 يورو أي ما يعادل 21 ألف جنيه مصري.



وتناشد وزارة القوى العاملة، من خلال مكتب التمثيل العمالي بميلانو العمال بعدم التوقيع على إيصالات أمانة أو شيكات علي بياض، موضحًا أن ذلك يضعف من موقف العامل التفاوضي عند حدوث مشكلة مع صاحب العمل.



وقام مكتب التمثيل العمالي بعرض النتائج التي توصل إليها على السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو.