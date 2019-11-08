لقاء سويدان: هيثم زكي مش يتيم

نعت الفنانة لقاء سويدان، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وعبرت سويدان عن حزنها قائلةً: "اليتيم اللي مالوش أهل يودعوه ويدعوله المصريين كانوا أهله وعيلته ودعوا له وعملوا له عمرات كمان.. دول المصريين وقت الشدة. اللهم صَلِ على سيدنا محمد وآله على قدر مقداره العظيم وارحم واغفر لهيثم ولأخي أحمد وأمواتنا جميعا".



وكانت إنجي سلامة خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، أبلغت الشرطة بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، فانتقلت قوة أمنية إلى الشقة، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.