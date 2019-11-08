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مصر

الحكومة: لا أدوية بالصيدليات تسبب الوفاة بـ5 أيام

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:57 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تداول أدوية في الصيدليات- باراسيتامول p500- تؤدي إلى الوفاة خلال 5 أيام من تناوله.

وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر عنه قبل قليل، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مُؤكدةً على أن جميع الأدوية المتداولة والمتوفرة بكل المستشفيات وهيئات التأمين الصحى وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تمامًا، ومُصرح بتداولها، مُشددة على حرصها الشديد على صحة وسلامة المواطنين.

وتابعت الوزارة أن تقارير تفتيش الجهات الرقابية التابعة للوزارة لم ترصد بيع أو تداول أي أدوية غير صالحة بشكلٍ عام، كما تم التأكد من أن عقار "باراسيتامول p500" المطروح بالمستشفيات والصيدليات آمن تمامًا للاستخدام، مُشددةً على استمرار الحملات التفتيشية من أجل ضبط سوق الدواء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بكل المؤسسات الصيدلية ومدى حصولها على التراخيص اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطن، ومكافحة انتشار الأدوية المغشوشة وغير المسجلة بوزارة الصحة، وكذلك ضبط الأدوية المُهربة، بالإضافة إلى القيام بسحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين المواطنين، ‏ مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (2535415002).
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