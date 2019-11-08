حقيقة نقص مصل "التسمم الممباري" بالمستشفيات الحكومية

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول ارتفاع حالات الإصابة بالتسمم الغذائي نتيجة نقص مصل "التسمم الممباري" بالمستشفيات الحكومية، وذلك نظرًا لارتفاع تكلفته التي تصل إلى 90 ألف جنيه للجرعة الواحدة.



وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر عنه قبل قليل، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لنقص أي مصل من الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على أن مصل "التسمم الممباري" المُخصص لحالات التسمم الغذائي، متوافر وبالمجان بكل جرعاته بجميع المنشآت الطبية التابعة للوزارة بكافة المحافظات ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية، مُشيرةً إلى أن المخزون الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة 3 سنوات.



وأضافت الوزارة، أنها ‏تقوم من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بمراقبة ورصد أي نقص في الأمصال الطبية بكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية بشكلٍ مستمر، لافتةً إلى أنه عند حدوث نقص في أي مصل يتم العمل من خلال محورين، ‏الأول: إزالة أسباب النقص لتوفيره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية، وذلك بهدف التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الرعب والخوف بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (2535415002).



