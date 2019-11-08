الصدفة تقود صديقين إلى "كنز" بـ 100 ألف إسترليني

قادت الصدفة صديقيين كانا يبحثان عن خاتم زواج مفقود، إلى كنز مدفون تحت الأرض تقدر قيمته بنحو 100 ألف جنيه إسترليني.



عثر بول رينارد وصديقه مايكل جوين (52 عاما)، على 84 عملة نقدية تعود للقرن السادس عشر، في حقل بالقرب من باليكاسل، في أيرلندا الشمالية.



وقال خبراء إن إحدى العملات المعدنية، هي عملة هنري الثامن النادرة للغاية، تقدر قيمتها وحدها بحوالي 5 آلاف جنيه إسترليني، وفقما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.



وأوضح بول أن عملات معدنية أخرى، مثل واحدة تعود لعام 1546، عندما حكم الملك الشهير إدوارد السادس، يمكن أن تصل قيمتها إلى 3 آلاف جنيه إسترليني.