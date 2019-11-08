تجهيزات خاصة لإطلاق "التأمين الصحي" بمحافظات المرحلة الأولى

كشف المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، عن إجراءات تجهيز محافظات المرحلة الأولى التي تشمل "الإسماعيلية – السويس – جنوب سيناء – الأقصر – أسوان" لإستقبال منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد العام المقبل.



وأكد لـ "الدستور" أنه يتم تجهيز البنية التحتية فى الوحدات والمراكز والمستشفيات وتوصيل كابلات فايبر عالية السرعة للمنشأت وتجهيزها بأفضل الأجهزة الطبية، لافتًا إلى أن الأولوية فى التجهيز من نصيب محافظات الأقصر وجنوب سيناء والتى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء التشغيل التجريبى للمنظومة بها مارس المقبل.



وتابع مستشار وزيرة الصحة: "الأن نحن فى مرحلة ميكنة تسجيل المواطنين وفتح الملف الأسرى وربط الوحدات والمراكز، وحصر البيانات المتعلقة بالفريق الطبى والذى يضم أطباء، ممرضين، صيادلة، فنيين بالإضافة إلى الخدمات المتاحة فى كل وحدة ومستشفى تابعة لمنظومة التأمين الصحى".