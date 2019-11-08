دانا حمدان تبرز جمالها في أحدث جلسة تصوير (صور)

خضعت الفنانة اللبنانية دانا حمدان، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور أمين حليم.



وظهرت "دانا" بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان من الورود، وتسريحة شعر للمصفف فادي حداد، واعتمدت على وضع المكياج لنفسها مما أبرز جمال ملامحها.



يذكر أن الفنانة دانا حمدان، كانت قدمت برنامج "Superlicious Dana"، والذي تقوم بعرضه على الإنترنت فقط خلال الفترة الماضية، وهي خطوة جديدة اتجه لها عدد محدود من النجوم مؤخرًا، وتُعد "دانا" من الفنانين القلائل الذين انتجوا برامج للإنترنت، وتقوم فكرة البرنامج على إجرائها لقاءات مع عدد من المشاهير حول مطعمهم المفضل، وطعامهم المفضل من خلال نقاش مفتوح.