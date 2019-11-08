السيطرة على حريقي البساتين والعجوزة

تمكن قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم البساتين، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة البساتين، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.



فيما سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب داخل شقة سكنية فى منطقة العجوزة دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة العجوزة، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.