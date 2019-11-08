اليوم.. مسيرات العودة تنطلق تحت شعار "مستمرون"

تنطلق اليوم الجمعة الـ82 بمخيمات العودة وكسر الحصار، تحت شعار "مستمرون"، بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.



وطالبت الهيئة، المواطنين فى قطاع غزة للمشاركة في فعاليات اليوم، لتكون أوسع مشاركة في جمعة مستمرون داخل مخيمات العودة شرقي محافظات قطاع غزة، وفقا لوكالة صفا.



يذكر أن الهيئة الوطنية العليا دعت إلى مسيرات العودة فى 30 مارس 2018، داخل خيم العودة شرقي محافظات القطاع، للمطالبة في كسر الحصار والعودة إلى البلدات المحتلة من قبل الاحتلال.



من جانبها، تقمع قوات الاحتلال الإسرائيلى المتظاهرين في مسيرات العودة، بالرصاص الحي والمعدني والغاز المسيل لدموع وبشكل مباشر ومتعمد، ما أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء والجرحى، رغم سلمية المسيرة.