عاصي الحلاني يحيي حفلًا غنائيًا بالأوبرا اليوم

يحيى مساء اليوم الجمعة، بدار الأوبرا المصرية المطرب اللبنانى عاصى الحلانى، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28، ويشاركه فى الحفل كل من الفنانة نهاد فتحى، الفنان أحمد عصمت، وفقرة قانون ماجد سرور، وذلك بقيادة الفرقة القومية للموسيقي العربية بقيادة حازم القصبجى بالمسرح الكبير.



يذكر أن مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ28 كرم عددًا من الشخصيات التي ساهمت في ارتقاء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي وهم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبدالحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، وغيرهم من العديد من النجوم.



ويحيى حفلات المهرجان على المسرح الكبير عددًا كبيرًا من المطربين المصريين ومن جميع أنحاء الوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خوري، محمد الحلو، هانى شاكر، انغام، عاصى الحلانى، الموسيقار عمر خيرت، وائل جسار، أصالة، كارمن سليمان، فايا يونان.

