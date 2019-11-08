ناقد رياضي: تذكرتي مشروع ناجح في تنظيم بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

قال الناقد الرياضي أحمد سمير، إن مصر على موعد مع استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، منوهًا بأن الاستعدادات على قدم وساق بنفس الحماس والتنظيم والاهتمام لإنجاح البطولة وإظهار مصر بصورة مميزة على مستوى القارة الإفريقية بشكل خاص، والعالم بشكل عام.



وأشاد "سمير"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، بالناحية التنظيمية للبطولة من خلال تطبيق تذكرتي لحجز المبارايات، مؤكدًا أنها مشروع ناجح في تنظيم بطولة الأمم الإفريقية تحت 23عاما، مشيرًا إلى أن منتخب مصر جاهز لتقديم مبارايات قوية تؤهله لحجز تذكرة من المقاعد الثلاثة للمشاركة في الأولمبيات.



وأوضح "سمير"، أن منتخب مصر الأوليمبي سوف يجد دعمًا جماهيريًا مميزًا كالعادة من الجمهور المصري، لافتًا إلى أن بطولة الأولمبيات مهمة جدًا على مستوى كرة القدم فهي أكبر تظاهرة رياضية على مستوى العالم.