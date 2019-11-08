البابا تواضروس يصل دير الأنبا بيشوي

وصل منذ قليل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.



يأتي ذلك في إطار متابعة البابا تواضروس الثاني لاستعدادات دير الأنبا بيشوي لاستقبال سيمنار المجمع المقدس في 18 نوفمبر الجاري وقضاء خلوته الروحية بدير الأنبا بيشوي كعادة بابوات الإسكندرية.



وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في نوفمبر المقبل، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالهم الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول الماكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.