سفير مصر بالبرتغال يشيد بأداء وفد "أسوان" في دعم العلاقات

وجه عادل الألفي سفير مصر بالبرتغال، دعوة لوفد جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، ورئيس الوفد، لعقد لقاء عمل في بيت السفير المصري؛ لمناقشة نتائج زيارته للجامعات البرتغالية.



وجاء ذلك بحضور الجانب البرتغالي نائب مدير الصندوق البرتغالي للبحث العلمي والتكنولوجي.



ومن ناحيته أشاد السفير المصري بالبرتغال، بأداء جامعة أسوان في توثيق العلاقات المصرية البرتغالية من خلال تدريس اللغة البرتغالية بهذه الجامعة، وحسن تنظيم الزيارة وريادة جامعة أسوان في السبق في تدريس اللغة البرتغالية وآدابها في مصر.



وأوضح الدكتور ماجد الجبالي رئيس قسم اللغة البرتغالية، أن سر نجاح الزيارة هو روح فريق العمل المتعاون من كافة الجهات، والتنسيق الدائم بين السفارة المصرية بالبرتغال والسفارة البرتغالية بمصر وقسم اللغة البرتغالية بجامعة أسوان.



وفي ختام اللقاء أهدى الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، درع جامعة أسوان للسفير المصري بالبرتغال عادل الألفي، لدعمه للعلاقات الأكاديمية بين جامعة أسوان والجامعات البرتغالية، كما تم منح درع الجامعة لممثل الصندوق البرتغالي للبحث العلمي والتكنولوجي، ودعاه لزيارة مصر وأسوان في المستقبل القريب للتعرف على قسم اللغة البرتغالية وكلية الألسن وجامعة أسوان لتوطيد العلاقات العلمية والثقافية بين جامعة أسوان والجامعات البرتغالية.