10 تكليفات من "التنمية" بشأن التصالح في مخالفات البناء

وجهت وزارة التنمية المحلية، سكرتيري عموم المحافظات، بضرورة زيادة أعداد العاملين بمنظومة استرداد أراضي الدولة والتقنين؛ للإسراع في عمليات إدخال طلبات المواطنين الجادين والراغبين في التقنين.



وشددت خلال لقاء مع سكرتيري العموم، بمقر الديوان العام، على أهمية تحرير العقود للمواطنين المستوفيين لإجراءات وشروط التقنين، مطالبًا سكرتيري العموم بأهمية مراعاة الاعتبارات الاجتماعية في بعض الحالات، فيما يخص عمليات تحديد تسعير الأراضي دون أن يمس ذلك بحق الدولة.



وطالبت سكرتيرى عموم المحافظات بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة وبصورة أسرع وأفضل لتحقيق رضا المواطن، بجانب العمل على تغيير الصورة الذهنية عن المحليات لدى المواطنين في الشارع المصري، مشددة على أنه لا تهاون مع أية مخالفات، وستواصل الوزارة مواجهة الفساد بكافة أشكاله وصوره في أي مكان لتطهير المحليات من الداخل.



وأشارت إلى أنه من يثبت تقصيره في أداء عمله يتم استبعاده فورًا بناءً على التقارير والتقييم الذي يرد للوزارة، مشيرا إلى أهمية أن يبادر العاملين بالمحليات بالإبلاغ عن أية أشكال للفساد وأية مخالفات فيما يخص تقديم الخدمات، مؤكدًا أهمية تكريم العاملين الذين يبلغون عن رشوة أو فساد، وأنه سيكرمه لتشجيع كافة العاملين.