بالأسماء.. مصرع وإصابة 11 شخص في إنقلاب ميكروباص جنوب بورسعيد

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، اليوم الجمعة، إثر انقلاب ميكروباص على طريق محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.



واستقبل مستشفى السلام بورسعيد كل من: على حسن سعد الرودي، 50 عاما، وعبد المنعم عمر عبده، 30 عاما، ومحمد مجاهد عويضة 59 عاما، وعبده عبده الرودي، 83 عاما، وجميعهم جثث هامدة، وأيضا 7 مصابين بإصابات مختلفة وذلك نتيجة انقلاب ميكروباص كانوا يستقلونها على طريق محور 30 يونيو.



وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الميكروباص، ووضعت الجثث الأربع بالمشرحة تحت تصرف النيابة، وجارى العرض على النيابة لاستخراج تصاريح الدفن، وتسليم الجثث إلى ذويهم، ومازال يتلقى المصابون العلاج اللازم بمستشفى السلام بورسعيد.