الجيش العراقي يكشف عن سقوط متظاهرين بأيدي مجهولين

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبدالكريم خلف عن سقوط عدد من المتظاهرين خلال احتجاجاتهم على أيدي مسلحين مجهولين في بعض المحافظات بالبلاد.



وقال خلف ـ في تصريح خاص لقناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة ـ إن "بعض المتظاهرين قتلوا على يد الجنود والبعض الآخر على يد مسلحين مجهولين في عدد من المحافظات العراقية"، مشيرا إلى إحالة ملف ضحايا المظاهرات إلى القضاء لاتخاذ اللازم بحق من تسبب في سقوط ضحايا من المتظاهرين في البلاد.



وأكد تشكيل لجنة لديها صلاحيات كبيرة وذلك لمتابعة ملف ضحايا المتظاهرين، وتقديم الأدلة والحقائق التي تثبت المتورطين في سقوط عدد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.



ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر أمنية عراقية مقتل 4 متظاهرين في مدينة البصرة الواقعة جنوبي البلاد، فيما قتلى 6 متظاهرين، وأصيب العشرات بجروح متفاوتة بالقرب من جسر الشهداء والأحرار في وسط العاصمة بغداد.



يذكر أن بغداد وعددا من المحافظات تشهد منذ عدة أيام تظاهرات كبيرة تطالب بالقضاء على الفساد، وتوفير الخدمات وفرص عمل للعاطلين، إلا أن المطالب اتسعت لتشمل إقالة الحكومة، وتشكيل حكومة طوارئ لحين إقامة انتخابات مبكرة بإشراف أممي.