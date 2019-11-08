مغني الأوبرا دومينجو ينسحب من عرض ثقافي قبل أولمبياد طوكيو

قال مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينجو،‭‭ ‬‬في بيان أصدره منظمو دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو "اليوم الجمعة" إنه انسحب من عرض مسرحي كان من المقرر تنظيمه قبل الدورة في الربيع المقبل مشيرا إلى "تعقيدات" المشروع.



والشهر الماضي استقال دومينجو، الذي كان من المقرر أن يشارك في عرض يجمع الأوبرا وفن الكابوكي التقليدي الياباني في بداية مهرجان ثقافي، من منصب مدير عام أوبرا لوس انجليس قائلا إن اتهامات بسوء السلوك الجنسي تمنعه من القدرة على الاستمرار.



وقال دومينجو في بيان أصدرته اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 "بعد دراسة متأنية اتخذت قرارا بعدم المشاركة في عرض الكابوكي والأوبرا بسبب تعقيدات المشروع".



وذكرت اللجنة أنها بعد التشاور قبلت قرار دومينجو بعدم المشاركة في برنامج أبريل وهو جزء من "مهرجان نيبون طوكيو 2020" الذي يهدف لتعزيز الثقافة اليابانية.