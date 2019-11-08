مصدر طبي: مصابو حادث سفاجا بحالة جيدة

قال مصدر طبي خاص، إن الطلاب مصابي حادث طريق سفاجا قنا، حالتهم مستقرة ولا توجد إصابات خطيرة بينهم، ميشرًا إلى أنه جارِ إسعافهم بمستشفى سفاجا المركزى.



وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ"الدستور"، أن الاتوبيس كان قادمًا من قرية القناوية بمحافظة قنا لأداء رحلة مدرسية تابعة لإحدى المدارس الثانوية، لافتًا إلى أنهم بحالة صحية جيدة ولا توجد إصابات خطيرة.



كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بالبحر الأحمر، إخطارًا يفيد بانقلاب أتوبيس رحلات قادم من قنا في إتجاه سفاجا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 37 طالبًا، بأتوبيس رحلات قادم من قنا بطريق سفاجا، وتحديدًا بمنطقة الكيلو 5 سفاجا، وتم نقلهم إلى مستشفى سفاجا المركزي، وجارِ إسعاف المصابين، وانتقلت قوة أمنية تجاه موقع الحادث، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.



وأكد مصدر أمني خاص لـ"الدستور" أن الاتوبيس قادم من محافظة قنا بصحبة طلاب مدرسة ثانوية كانوا في طريقهم لإقامة رحلة مدرسية لعدد من المعالم السياحية بالبحر الأحمر.