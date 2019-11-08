"صناعة البرلمان" تبحث خطة الحكومة لدعمها

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ما زالت تناقش تنفيذ توصيات اللجنة بشأن ملف شركات قطاع الأعمال، والاستماع لخطة الوزارة في اتخاذ خطواتها على مدار الفترة الماضية لمعالجة القصور والأخطاء التي أدت في النهاية لوقف عدد من الشركات وغلق مصانع كانت تنتج ولما خط خاص بها.



وأوضح البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن اللجنة تنتظر من وزير قطاع الأعمال عرض التقرير المفصل عن اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا لدعم المصانع المتعثرة وبحث مشاكلها والعمل على جدولة ديونها، بجانب شركات قطاع الأعمال، منوها أن اللجنة تقدم إليها عدد من طلبات الإحاطة بشأن وقف مصانع ببعض المحافظات.