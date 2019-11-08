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اقتصاد

الدولار يحقق مكسب أسبوعي بفضل آمال محادثات التجارة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:16 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تمسك الدولار بمكاسبه مقابل الين والفرنك السويسري، اليوم الجمعة، في الوقت الذي يشتري فيه
المستثمرون الأصول المرتفعة المخاطر بفضل أنباء عن أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على إلغاء رسوم جمركية في إطار اتفاق أولي لم يتم وضع اللمسات النهائية عليه بعد لإنهاء حربهما التجارية.

وقال مسؤولون من بكين وواشنطن، أمس الخميس، إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على إلغاء الرسوم الجمركية على سلع إحداهما الأخرى ضمن اتفاق المرحلة واحد التجاري إذا اكتمل.

ومن المرجح، أن تظل المعنويات داعمة للدولار والأسهم وبقية الأصول المرتفعة المخاطر في الوقت الذي يزيح فيه خفض التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين خطرا كبيرا لآفاق الاقتصاد العالمي.

واستقر الدولار عند 109.26 ين اليوم الجمعة، قرب أعلى مستوياته في خمسة أشهر، ويتجه صوب الارتفاع بنسبة 1% في الأسبوع.

وصعدت العملة الأمريكية إلى 0.9949 فرنك سويسري وتمضي على مسار تسجيل مكاسب بنسبة 0.9%.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، عند 98.136، ليحقق ارتفاعا بنسبة 1% هذا الأسبوع.

كما تلقى اليوان الصيني الدعم من إحراز تقدم في إنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ 16 شهرا، وفي السوق الداخلية، جرى تداول اليوان عند 6.9788 للدولار، وتتجه العملة الصينية صوب تسجيل مكاسب
للأسبوع الخامس على التوالي، فيما سيمثل أطول سلسلة مكاسب منذ فبراير.

لكن ما زالت هناك بعض الشكوك المحيطة بالاتفاق التجاري في الوقت الذي يبدى فيه مسؤولون من داخل وخارج البيت الأبيض رفضهم للتخلي عن الرسوم الجمركية العقابية.

وجرى تداول الجنيه الاسترليني عند 1.2812 قرب أدنى مستوياته منذ 24 أكتوبر، وتتجه العملة البريطانية صوب الانخفاض بنسبة 1% هذا الأسبوع.
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