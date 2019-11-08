شريف رمزي: "كل الناس أجمعت أنك أطيب خلق الله ياهيثم"

نعى الفنان شريف رمزي، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، على حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي موقع "انستجرام".



وقال رمزي، "كل الناس من الشرق والغرب أجمعوا علي إنك أحن وأجدع وأطيب خلق الله وإنت فعلًا كده وأنا وكل الناس شاهدين علي كده ربنا يرحمك يا هيثم مشيت من غير ما تأخذ حقك من الدنيا لكن أكيد إن شاء الله حتاخد حقك بالكامل في الآخرة الله يرحمك وجعت قلوب مصر كلها اللي يعرفك واللي ميعرفكش".



وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من إنجي سلامة خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية إلى الشقة، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.